Au lendemain de l’euphorie de la qualification pour la finale de la Ligue des champions, c’est probablement la douche froide pour le Real Madrid et ses millions de supporteurs. A l’inverse, les fans du Paris Saint-Germain risquent de hurler de joie malgré une saison mitigée. Kylian Mbappé devrait en effet prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain qui expirait le 30 juin, indique Le Parisien ce jeudi.

Selon nos confrères, le clan du joueur – à savoir ses parents et son avocate, qui gèrent les intérêts du prodige – a, selon une source très proche du dossier, donné un accord de principe et accepté l’offre XXXXXXL du PSG. Comme annoncé il y a plusieurs semaines déjà par Le Parisien, on parle d’une prolongation de contrat de deux ans (plus une en option), d’un salaire annuel de 50 millions d’euros et d’une prime dite de « fidélité » de 100 millions d’euros.

Si aucune annonce ne devrait être faite d’un côté ou d’un autre avant la fin du mois de juin, après le rassemblement de l’équipe de France lors de la Ligue des Nations, côté parisien « cela ne fait aucun doute » (qu’il va prolonger) assurent nos confrères.

Si tel était le cas, le PSG réussirait un coup énorme en conservant son meilleur joueur, à la fois meilleur buteur (24) et meilleur passeur (15) de Ligue 1. Le départ du champion du monde de 23 ans dans la capitale espagnole semblait pourtant acquis il y a encore quelques mois. Les dirigeants madrilènes, après avoir tenté d’arracher Mbappé au PSG dans les derniers jours du mercato d’été 2021, se montraient confiants quant à la possibilité de voir le Français signer libre à la Maison blanche.

De longs mois de suspense

Cependant, le joueur a toujours laissé planer un certain mystère. Début février, après une promenade de santé à Lille (1-5), il expliquait ainsi ne pas avoir pris sa décision. Mais le nouvel échec de Paris en Ligue des champions (face au Real…) un mois plus tard semblait pousser le Bondynois un peu plus vers la sortie.

Désormais, le doute semble levé même si, tant que rien n’est signé, il peut toujours se passer de nouveaux rebondissements. Englué dans une atmosphère morose malgré un dixième titre de champion de France en poche, le PSG pourrait alors rapidement se tourner vers l’avenir proche avec le sourire. Et avec l’espoir de ramener, enfin, la C1 au Parc des Princes.