38e : De Bruyne, Silva et Cancelo multiplient les passes et les décalages sur le côté gauche, ça donne un corner. Qui ne donne rien.

30e : Entendu sur Canal+ : "On ne gagne pas la Ligue des champions avec 11 joueurs en smoking." C'est bien vrai, je ne me rappelle que d'équipes qui jouaient en maillots de foot et en shorts.

4e : City répond avec un corner, mais ça ne donne rien non plus.

2e : On cherche tout de suite à se projeter vers l'avant et à mettre la pression sur City côté madrilène. Et Vincius qui harangue le public après avoir obtenu un coup franc intéressant, ça sent le souffre !!!