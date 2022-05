Place à l’épisode numéro 30 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris se plongent à 100 % dans la finale de la Coupe de France, ce samedi 7 mai face à l’OGC Nice. Dans le premier thème, on fait le point sur l’adversaire des Canaris, avec un invité de marque : Anthony Clément, journaliste à L’Equipe. Le spécialiste des Aiglons nous donne les forces et les faiblesses du club niçois, qui part légèrement favori de cette rencontre.

Dans le second thème de Sans contrôle, on fait le point sur qui va jouer et qui est en balance pour une place dans le onze de départ du match le plus important de la saison, à commencer par le poste de gardien de but.

Qui va et qui doit être aligné selon vous ? Alban Lafont, le gardien numéro un, ou Rémy Descamps qui a participé à toute la campagne en coupe et s’est montré décisif lors de deux séances de tirs au but ? La question vous a d’ailleurs été posée sur le compte Twitter.

SONDAGE 🔰 Qui souhaitez-vous voir dans le but du @FCNantes samedi lors de la Finale de @coupedefrance 🇫🇷 ?



[ Debrief mardi 17h00 dans @PodcastNantes avec @SimonReungoat @JMBoudard @pabard @dphelippeau ] — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 1, 2022

Devant lui, qui doit jouer en défense ? Dennis Appiah qui a marqué des points ces dernières semaines, ou Andrei Girotto ? Ce dernier ne doit-il pas plutôt jouer au milieu de terrain ? Et au poste de piston droit, qui doit occuper la place entre Coco, Bukari, Fabio, Appiah, Corchia… Débats enflammés et quelques séances de tableau noir au programme !

Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nos spécialistes tentent de se projeter sur une victoire des Canaris. Ce trophée pourrait-il faire changer de dimension le FC Nantes et lui donner plus d’objectifs la saison prochaine ? Quid de l’avenir de Kombouaré ? Un trophée pourrait-il réconcilier les supporteurs avec Waldemar Kita ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

