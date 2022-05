Au stade Vélodrome,

Un sentiment partagé, à l’image de la saison de l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Peter Bosz ont giflé l'Olympique de Marseille dimanche soir lors de « l’Olympico », et se relancent dans la course à l’Europe. Mais une telle performance, face au deuxième de Ligue 1, ne peut que laisser des regrets aux coéquipiers d’Anthony Lopes après une saison plus que mitigée.

« Je vais être un peu vulgaire, mais ça me fait chier. En voyant ce qu’on est capable de réaliser ce soir, et de voir dans la situation dans laquelle on est depuis le début de la saison. J’espère qu’on fera le nécessaire sur les trois matchs qui viennent. Mais quoi qu’il arrive à la fin de saison, il restera des regrets », a concédé le capitaine de l’OL.

« Si ça nous est favorable, tant mieux »

Parce que les Lyonnais ont montré du caractère pour résister à la domination marseillaise, jusqu’à l’heure de jeu. Avant de punir l’OM, un peu aidé par Antony Gautier, l’arbitre de ce match. D’abord en ne sifflant pas penalty sur une faute de main de Moussa Dembelé, dans la surface, après un centre de Gerson. Malgré l’intervention du VAR. Puis en accordant l’ouverture du score du jeune, et très bon, Lukeba (58e), malgré une faute du numéro 9 Lyonnais sur Pau Lopez, le portier marseillais. Malgré, une nouvelle fois, l’intervention du VAR. « On prend », s’est contenté Lopes, quand son entraîneur ne s’est pas embarrassé : « Si ça nous est favorable, tant mieux ».

« Non, je ne fais pas faute. Je touche la balle, c’est lui qui vient sur moi. Après c’est du foot, il n’y a pas faute donc il y a but. Ça fait partie du foot, ce n’est pas de la danse c’est du foot, et il y a des contacts forcément », s’est dédouané Moussa Dembelé, pendant que les Marseillais enrageaient.

« Si on n’avait pas gagné aujourd’hui, ça aurait été impossible »

L’attaquant a été félicité par son entraîneur : « Il n’y a pas seulement les buts. Il a été très important dans le pressing, il a fermé les passes vers Kamara, il a pris cette responsabilité comme capitaine. En début de saison il n’aurait jamais fait ça. Il a beaucoup progressé. Et son but est merveilleux. » Ce qui n’a pas empêché l’intéressé de partager le même goût amer qu’Anthony Lopes.

« Ouais forcément on sait qu’on a péché à des moments dans cette saison. Et quand on voit ce qu’on est capable de faire, forcément c’est un peu décevant », Moussa Dembélé.

Mais grâce à cette victoire convaincante, les Lyonnais s’offrent une chance d’atténuer ces nombreux regrets. « L’Europe est toujours possible. Je l’avais dit aussi avant le match, donc gagner ici est une bonne chose. On est contents d’avoir gagné mais maintenant il y a Metz. Pour aller en Europe, on doit gagner nos trois derniers matchs. On va essayer. Si on n’avait pas gagné aujourd’hui, avec les autres résultats du week-end ça aurait peut-être été impossible », a rappelé Peter Bosz. L’OL est toujours en vie, avec cinq points de retard sur Nice, cinquième. Et surtout le calendrier leur est plutôt favorable avec deux déplacements à Metz et Clermont, entrecoupés de la réception de Nantes. Mais avec ce Lyon-là, tout est possible.