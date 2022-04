France – Angleterre 6 Nations : Beaucoup trop fortes, les Anglaises font le Grand Chelem et battent les Bleues pour la 10e fois de suite... Revivez ce choc en direct

12e: Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Nouveau ballon anglaise porté derrière la pénaltouche et comme souvent, c'est la talonneuse qui aplatit. En l'occurrence Davies, qui signe son sixième essai dans ce Tournoi, à égalité avec "notre" Laure Sansus. La centre et capitaine Scarrat transforme et égalise (7-7).

