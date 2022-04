Ligue 1 : Le PSG jouera avec une étoile au dessus de son logo jusqu’à la fin de la saison

Ramener l’étoile à la maison. Sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire samedi dernier suite à son nul face au RC Lens, le Paris Saint-Germain a décidé de marquer le coup. Le club de la capitale a dévoilé vendredi « un maillot collector pour immortaliser cette performance historique ».

🚨C’est officiel le PSG vient de sortir un maillot collector étoilé pour les 10 titres 🇫🇷. Il sera porté jusqu’à la fin de saison, une tour Eiffel en forme d’étoile que vous pouviez découvrir sur ma photo de profil depuis une semaine. Decouvrez le ici en vidéo ⭐️❤️💙 pic.twitter.com/DcSrUTmaqD — La Source Parisienne (@lasource75006) April 29, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Principale subtilité : une étoile au-dessus du logo, certainement pour rendre hommage au rival marseillais. Les années de tous les titres de champion font aussi leur apparition autour du logo, de même qu’un badge spécial sur la manche.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers porteront ce nouveau tricot dès ce soir à Strasbourg, et ce jusqu’à la fin de la saison, donc également contre Troyes, Montpellier et Metz. Prix de vente pour le grand public : 140 euros. Oui, il faut bien financer le salaire de Lionel Messi.