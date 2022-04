Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On aimerait vous vendre un rendez-vous haletant dans un stade bondé et survolté, avec des envolées lyriques quasi garanties. Mais cela reviendrait à se moquer légèrement de nos chers lecteurs. Les Girondins (19es), encore en vie grâce à leur succès contre Metz (3-1) la semaine passée, joueront très gros en vue du maintien, ce dimanche (17h05) à Lyon, surtout après le succès stéphanois samedi. Mais à la limite, ils passeraient presque pour un groupe euphorique en comparaison avec leur adversaire du jour. Non content de n’être jamais parvenu à se hisser dans le Top 5 de la Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais a subi l’une des plus grosses déconvenues de toute son histoire européenne, jeudi en Ligue Europa. Le 0-3 en quart de finale retour face à West Ham a évidemment créé une onde de choc à Lyon depuis trois jours. Jean-Michel Aulas s’est depuis invité à une conf de presse pour tenter de fixer le cap d’une histoire supposée encore s’écrire avec Peter Bosz la saison prochaine. Puis les virages nord puis sud ont annoncé boycotter le Parc OL ce dimanche. Vu comment ça s’annonçait bouillant, si on s’appuie sur le dernier après-match extra-tendu en Ligue Europa, c’est la meilleure nouvelle possible pour des joueurs lyonnais en perdition. Dans un stade qui devrait sonner extrêmement creux, Anthony Lopes vient d’être rejoint à l’infirmerie par Tanguy Ndombele, tandis que Kadewere est malade (en plus des blessés de plus longue date Caqueret, Cherki et Diomande). Côté Girondins, l'Ukrainien Ignatenko est suspendu, tandis que Elis, Marcelo, Gregersen, Pembélé et Sissokho sont forfaits sur blessure. Allez, à tous ceux qui flairent les bonnes affiches pour se régaler (ou pas), on se retrouve très vite en live du Parc OL.

» Pour (tenter de) vibrer avec nous devant ce « sinistrosico », rendez-vous par ici dès 16h50, avec un coup d’envoi à 17h05…