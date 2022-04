Perdre un match de foot sur un score lourd est difficile à vivre, mais pas encore assez pour le sélectionneur de l’équipe féminine d’Irlande du Nord, Kenny Shiels. Celui-ci s’est donc senti en prime obligé d’y laisser sa dignité en justifiant la défaite 5-0 de ses joueuses face à l’Angleterre, en qualifs pour la Coupe du monde 2023, par une excuse fort peu élégante et, disons-le clairement, sexiste.

« Les filles et les femmes sont plus émotives que les hommes. Alors elles prennent un but puis se démobilisent », a-t-il déclaré, dans une allusion évidente aux buts encaissés aux 52e et 60e minutes.

L’analyse sexiste étendue à tout le foot féminin

Shiels a jugé utile d’étayer son propos en l’étendant à l’ensemble du football féminin, car quitte à s’enfoncer dans les sables mouvants de la stupidité, après tout, pourquoi ne pas y aller à fond. « Dans le football féminin, vous aurez remarqué, si vous suivez les schémas, que lorsqu’une équipe concède un but, elle en concède un deuxième dans un laps de temps très court. C’est un problème que nous avons – pas seulement l’Irlande du Nord – mais tous les pays ont ce problème. »

Bref, le sélectionneur nord-irlandais n’a probablement jamais entendu parler des équipes masculines du Paris Saint-Germain​, du Brésil ou tant d’autres avant elles.