Bonsoir à tous, c’est le printemps ici à Marseille et les matchs deviennent de plus en plus importants pour l’Olympique de Marseille dans cette fin de saison. Avec six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les Marseillais sont en confiance avant d’accueillir les Montpelliérains du MHSC pour la clôture de cette 21e journée de Ligue 1. Mais ils sont repassés 3e au classement, après la victoire des solides rennais contre Reims (2-3).

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio, 11e du classement, restent sur plusieurs contre-performances malgré une victoire à Bordeaux. Mais tout le monde gagne contre les Girondins. A noter le retour au stade Vélodrome de Valère Germain et de Remy Cabella, qui vient juste de s’engager avec Montpellier. On pourrait bien le voir célébrer avec le signe Jul, comme il en avait l’habitude avec le maillot Olympien.

L’OM devra faire sans Arek Milik, encore trop juste pour être dans le groupe. Et plusieurs joueurs sont sous le coup d’une suspension en cas d’avertissement : Guendouzi, Payet, Saliba et Caleta-Car. Mais les Marseillais réussissent bien à domicile face à Montpellier, et pourront compter sur au moins 50.000 supporters prévus ce dimanche soir.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour les compos et l’avant-match.