Bon, que dire si ce n'est que c'est exactement le match auquel on s'attendait, entre des Cityzens qui monopolisent le ballon et des joueurs de l'Atlético qui n'en veulent pas. Mais pour l'instant, les joueurs de Guardiola n'ont strictement aucune inspiration, donc ceux de Simeone maîtrisent la situation avec le mégot aux lèvres. Je vais prendre un remontant et on se retrouve dans quelques minutes.