Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Lorsque vous lirez ces lignes, j’espère que ma tuture ne croulera pas sous 50 cm de neige sur cette chère A47 entre Lyon et Sainté. Bande de coquins, je vous vois vous planifier un aprem grosse poilade en cherchant à deviner qui sera le Koji Nakata de 2022. Vous l’avez ? Et oui, il s’agit du souvenir d’un ASSE-OM sous la neige, il y a 17 ans, dans lequel le latéral japonais s’était illustré en frappant dans le vide, à 2 m du ballon, sans avoir capté que le ballon était resté bloqué dans la neige. Allez, on est sympa, on vous rebalance cette vidéo mythique ci-dessous.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Après le long feuilleton samedi après-midi pour déterminer la nouvelle planification de ce match, initialement prévu samedi à 21 heures mais donc reporté en raison des fortes chutes de neige dans la Loire, on va revenir au terrain. Les deux équipes sont plutôt dans une bonne dynamique, mais évidemment chacune dans son championnat à elle : la quête de Ligue des champions pour l’OM (actuel 3e), et celle d’un sauvetage en Ligue 1 pour l’ASSE (18e et barragiste avant cette 30e journée). Le gros coup dur pour les Verts, c’est le forfait de Wahbi Khazri blessé, qui s'ajoute à celui, sans doute jusqu'à la fin de saison, du défenseur malien Falaye Sacko. A Marseille, la blessure de Milik fait évidemment mal, alors que Balerdi est également forfait, et Luan Peres suspendu. Allez, on vous donne rendez-vous à un quart d’heure du coup d’envoi ce soir pour vous parler des compos et de l’ambiance sur place, qu’on imagine peut-être moins folle qu'elle ne l'aurait été hier soir, avec ce guichets fermés annoncé. Mais quand on voit à quel point le Chaudron était bouillant pour accueillir le FC Metz il y a un mois, et qu'on sait que les Green Angels vont fêter leur 30e anniversaire à cette occasion... On espère qu’on va se régaler ensemble cet aprem. A tout vite par ici les amis.

Pour vibrer avec nous devant ce choc ASSE-OM, rendez-vous par ici dès 14h45, avec un coup d’envoi à 15 heures…