Petit à petit, la légèreté des matchs amicaux et la pluie de buts marqués par l’équipe de France s’estompent. L’air s’alourdit. Comme avant chaque tirage au sort de Coupe du monde, on tombe pieds joints dans une faille spatio-temporelle : nous voilà la veille du Mondial, prêts à en découdre. Mais il manque un truc. Un détail de rien du tout, les adversaires. Qui sont-ils ? Sont-ils forts, faibles, moyens ? Va-t-on rouler sur la phase de poules ? Et après ça, qui on chope en huitièmes ? Ils sont là, les Suisses ? Autant de questions qui trouveront en partie réponse vendredi soir (18 heures), après la grande loterie. Seule certitude préalable, la France, toujours solide 3e nation mondiale après la dernière mise à jour du classement Fifa, fait partie des têtes de série, et évite de ce fait la crème de la crème pour la phase de groupe.

Les chapeaux

Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié UEFA (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine), vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.

Sur les trois places temporairement vacantes dans le dernier chapeau, une sera peut-être pour l’Ukraine, dont la demi-finale de son barrage contre l’Ecosse est reportée à juin par la guerre. Le vainqueur disputera la dernière place européenne au pays de Galles. Les deux derniers billets seront distribués à l’issue de barrages intercontinentaux, qui se disputeront à Doha, au Qatar. L’Australie ou les Emirats arabes unis ainsi que le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande compléteront le tableau.

Les tirages possibles des Bleus

Rappel : Hors Europe, autorisée à avoir deux équipes dans le même groupe, deux équipes de la même confédération ne peuvent tomber dans la même poule.

Le groupe de la mort : France – Allemagne – Sénégal – Equateur

Aucune question possible sur le chapeau 2, la Mannschaft reste la Mannschaft. Les Allemands ont terminé premiers de leur groupe lors des éliminatoires pour la Coupe du monde et ne perdent plus depuis leur élimination de l’Euro face à l’Angleterre. Ils restent sur un nul contre les Pays-Bas. Dans le chapeau 3, le Sénégal, récent champion d’Afrique mené par Sadio Mané, fait clairement office d’épouvantail. Enfin, et puisqu’il en fallait bien un 4e, on a entièrement foi dans l’Equateur pour jouer les emmerdeurs qui vont perdre sur un but à la 87e minute après avoir passé le match à arracher les jambes de Mbappé et Benzema pour les arrêter.

Le groupe chatte à DD : France – Etats-Unis – Iran – Nouvelle-Zélande*

Petit clin d’œil à France 98 avec l’Iran et les Etats-Unis, dont la présence dans le groupe des Bleus nous arrangerait quand même pas mal d’un point de vue sportif. L’assurance d’un premier tour paisible, parfait pour gérer les forces vives avant de s’attaquer au plat de résistance.

Le groupe oignon : France – Suisse – Sénégal – Costa Rica*

Retrouver la Suisse un an à peine après le traumatisme de l’Euro 2021 ? Too soon. Nos petits cœurs ne sont pas prêts pour ça. Pour ce qui est du Sénégal, nos plaies ont eu le temps de cicatriser, mais notre instinct de survie nous exhorte définitivement à éviter les champions africains. Enfin, comment ne pas verser une larme en pensant à Keylor Navas dans les buts du Costa Rica face à Kylian Mbappé, en avant-goût du prochain Real Madrid – PSG en Ligue des champions 2023.

Le groupe où nos adversaires s’entre-tuent pendant que les Bleus dansent : Brésil – Allemagne – Serbie et Cameroun

Quoi de mieux qu’un match d’ouverture contre l’Allemagne pour faire pleurer les Brésiliens et les sortir mentalement du tournoi d’entrée de jeu ? Quoi de mieux que la Serbie pour refaire le coup des éliminatoires et se qualifier en poussant une des deux équipes dehors ? Qui d’autre que Karl Toko-Ekambi​ pour crucifier la Mannschaft à la 90e minute ?

*Equipes barragistes