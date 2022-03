France - Afrique du Sud EN DIRECT : Maignan, Clauss et Saliba titulaires, les Bleus en mode expérimental...Suivez le live avec nous

Yo les footix ! On se retrouve pour un dernier chapitre international avant la reprise de notre chère et tendre Ligain. L’équipe de France affronte ce soir l’Afrique du Sud, quelques jours après sa victoire sur le fil contre la Côte d’Ivoire (2-1). L'occasion pour Didier Deschamps de continuer à faire des expériences, à sept mois de la Coupe du monde au Qatar. Novembre est certes loin, mais n’oublions pas que la phase de préparation sera beaucoup plus courte que d’habitude pour ne pas dire inexistante. Donc autant se roder un max en amont pour être au top en hiver. Sont attendus au tournant Maignan, Saliba et Clauss. A voir si la compo confirme les bruits de couloir.

» Début du live à 21h