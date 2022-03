Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol et attend une réponse de Kiev…

3h30: Les détails sur le cessez-le-feu russe annoncé à Marioupol

Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol jeudi à partir de 10h00 (9h00 heure de Paris) pour évacuer des civils via un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporojie, et propose qu'il soit supervisé par des représentants du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge. La mesure a été annoncée via un communiqué du ministère de la Défense. Moscou demande que Kiev garantisse le « respect inconditionnel » de ce cessez-le-feu local via une notification écrite envoyée à la partie russe, au UNHCR et au CICR avant 06H00 jeudi (5h00, heure de Paris).