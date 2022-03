Deux matchs, deux victoires. L’équipe de France a parfaitement négocié ses deux rencontres internationales du mois de mars pour faire le plein de confiance et tester des nouveaux joueurs. Mais s’il y avait eu une vraie opposition vendredi à Marseille contre la Côte d’Ivoire (2-1), le match de mardi face à l’Afrique du Sud (5-0) aura été une vraie promenade de santé tant l’opposition proposée était faible.

Si on n’est qu’au mois de mars, les matchs amicaux sont déjà terminés pour les Bleus en 2022. Place désormais à la Ligue des Nations avec quatre matchs en juin (Danemark, Croatie deux fois et Autriche), deux autres en septembre (Danemark, Autriche) et surtout le Mondial au Qatar, dont le tirage au sort a lieu vendredi, à partir de 18 heures.

Le nouveau bijou de Mbappé

Absent vendredi contre la Côte d’Ivoire à cause d’un souci ORL, Kylian Mbappé​ n’a pas tardé à reprendre ses marques en bleu. A la 22e minute, la star française a inscrit un but splendide avec une frappe en pleine lucarne. Et le joueur du PSG a remis ça sur penalty (76e). Plus largement, Mbappé a marqué (9 buts) lors de ses cinq derniers matchs sous le maillot tricolore. Le dernier à avoir fait ça était un certain Karim Benzema lors de la saison 2013/2014. Vrais reconnaissent vrais.

Giroud n’est plus qu’à trois longueurs d’Henry

Ceux qui pensaient qu’Olivier Giroud était en retraite internationale peuvent aller se flageller. Rappelé par Deschamps pour la première fois depuis l’Euro en l’absence de Benzema, le Milanais aura une nouvelle fois prouvé que le maillot bleu lui allait à merveille. Buteur vendredi contre la Côte d’Ivoire, Giroud a remis ça contre les Sud-Africains. Ses 47e et 48e buts en sélection et le record de buts de Thierry Henry qui n’est plus qu’à trois longueurs : la semaine aura été parfaite pour l’attaquant de 35 ans qui a sans doute marqué des points en vue du Mondial. Sorti à la 65e minute, Giroud a été remplacé par Ben Yedder qui a marqué en fin de match (81e) le quatrième but français. Juste avant le premier but en bleu de Mattéo Guendouzi (90e+1).

Clauss sifflé mais pas déstabilisé

Drôle de soirée pour le joueur lensois qui vivait sa première titularisation sous le maillot bleu sur la pelouse du Losc, le grand rival régional du RC Lens. Une rivalité qu’on a pu constater des tribunes où les sifflets étaient nombreux dès que Clauss touchait le ballon en début de match. Heureusement, une autre partie du public a eu la bonne idée de l’acclamer à chaque ballon touché pour faire contrepoids. Au final, les sifflets se sont estompés et surtout Clauss a réalisé un très bon match dans un rôle de piston droit qu’il connaît par cœur. Sorti en toute fin de match, Clauss a même fini par être ovationné. N’en déplaise à certains supporters lillois, le joueur de 29 ans pourrait bien revenir très vite chez les Bleus.