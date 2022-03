Tous les matchs de première et de deuxième divisions belges commenceront ce week-end par une minute d’applaudissements. Et les joueurs porteront un brassard de deuil après le décès de Miguel Van Damme dans la nuit de lundi à mardi. La Pro League, en charge du football professionnel en Belgique, a publié un communiqué ce mardi pour rendre hommage au gardien du Cercle Bruges, qui « a dû abandonner le combat inégal qu’il a mené pendant des années contre la leucémie ».

Ter nagedachtenis van onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme werd een rouwregister geopend, dat vanaf nu aan het Cercle secretariaat kan worden ondertekend. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

Agé de 28 ans, Van Damme s’était vu diagnostiquer sa maladie en juin 2016, deux ans après le début de sa carrière professionnelle. Il avait pu rejouer quelques matchs lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019, avant de rechuter.

Emotion en Belgique

« Au nom de l’ensemble du football professionnel belge, la Pro League tient à exprimer son plus grand respect pour le combat de Miguel et ses plus sincères condoléances à sa femme, sa fille et ses proches », indique le communiqué.