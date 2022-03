La rencontre FC Nantes-Lille, au cours de laquelle le Losc s’est imposé 1-0, a été marquée par les scènes de colère des Dogues envers l’arbitrage à la 64e minute. En cause : l’expulsion de Timothy Weah pour un tacle sur Samuel Moutoussamy sanctionné après intervention de l’assistance vidéo. Fous de rage, les joueurs se sont rués sur l’arbitre Pierre Gaillouste, le capitaine nordiste José Fonte incitant même ses coéquipiers à sortir du terrain. Mais c’est surtout le coordinateur sportif Sylvain Armand qui s’est fait remarquer.

L’ancien Rennais, pourtant interdit de bord de terrain, est descendu des tribunes et s’est vivement emporté contre le quatrième arbitre, ainsi que contre des membres du staff nantais. Des invectives ont été échangées et il a fallu plusieurs minutes pour que le jeu puisse reprendre. Sur des images du diffuseur Canal +, on voit également Sylvain Armand, fortement énervé, passer ses nerfs sur une porte et un distributeur de gel hydroalcoolique.

Ça a été chaud après l'expulsion de Timothy Weah, notamment entre Sylvain Armand et les adjoints d'Antoine Kombouaré...



Les images et la réaction d'@carriere_eric...



« Je ne supporte pas l’injustice »

« Les mecs ne comprennent rien, s’agace Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, qui, lui, s’est tenu à l’écart des événements. Ils continuent à venir là, alors qu’ils ne vont rien changer. Ils font n’importe quoi. Sylvain Armand, je l’ai eu comme joueur, c’est un gentil garçon, mais ils ne savent pas gérer la pression. »

« Je ne supporte pas l’injustice, ​s’est expliqué le dirigeant lillois après le match, rapporte Presse Océan. Je peux faire mon mea culpa sur le fait d’être descendu, mais je ne me suis pas énervé contre quiconque. Je ne regrette pas mon attitude, je suis allé voir le 4e arbitre pour lui dire que le carton rouge était scandaleux (le carton rouge). Je ne l’ai pas insulté. De toute façon, on ne peut pas se défendre, soi-disant on parle toujours mal aux arbitres. »

L’attitude de Sylvain Armand l’expose à de probables sanctions sévères. D’autant plus que le coordinateur sportif n’en était pas à son coup d’essai. Le 19 février, il était déjà impliqué dans une vive altercation contre l'entraineur messin​ Frédéric Antonetti. Une échauffourée qui lui avait valu un total de quatre matchs de suspension.