Dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1, Walter Benitez a sauvé les Aiglons plus d’une fois cette saison. Notamment à Strasbourg, fin février. Et ses statistiques parlent pour lui : le portier argentin de l’OGC Nice, 29 ans, a le meilleur pourcentage d’arrêts (80,39 % avant le début de la 29e journée et le choc à Marseille ce dimanche soir), le plus de clean sheets (12) et donc le nombre de buts sauvés (11,35). Et pas seulement dans la compétition nationale.

Ce dernier indicateur, qui mesure le différentiel entre le nombre de buts encaissés et les buts attendus, cadrés et concédés, le place également en tête des meilleurs gardiens parmi les cinq grands championnats européens, selon la LFP. Ce n’est donc pas rien. A tel point que certains promettent déjà d’autres horizons… tricolores à Walter Benitez, transféré du club Quilmes AC, dans la province de Buenos Aires, au Gym en 2016.

« Il n’y en a pas 50 des bons gardiens dans notre championnat »

Jamais sélectionné dans l’équipe argentine, « sans savoir pourquoi » comme il l’expliquait à So Foot en février 2021, le goal de la capitale azuréenne, qui a obtenu la double nationalité en décembre dernier, pourrait bien arriver dans les cages des Bleus. Aux côtés d’un autre Niçois, Hugo Lloris. C’est en tout cas l’option dont beaucoup parlent en ce moment.

« Didier [Deschamps] y a forcément déjà réfléchi. Il n’y en a pas 50, des bons gardiens dans notre championnat », lâche Pascal Olmeta, interrogé par 20 Minutes. Pour le Bastiais, ancien de l’Olympique de Marseille, l’imposant Benitez et son mètre 91 « est serein tout en ayant du tempérament » et il est « très fort moralement ».

« Même s’il a mis quand même un peu de temps à montrer tout son talent, c’est une très belle surprise. Même si, quelques fois, au pied, il n’est pas toujours une assurance tous risques, il se bonifie saison après saison. C’est vraiment une pépite, une très bonne trouvaille », confirme aussi Roger Ricort. Selon l’ancien Aiglon, qui ne tarit pas d’éloge, « la qualité de la défense de Nice, Walter Benitez y est pour beaucoup », « il est vraiment du niveau de tous les meilleurs gardiens français ».

Benitez pourrait-il prétendre à plus gros que le Gym ?

Et son avenir à Nice alors ? Avec de tels résultats, le portier azuréen depuis six saisons pourrait-il prétendre à plus gros que l’actuel deuxième du championnat français de première ligue ? Pour Pascal Olmeta, l’OGC Nice « devrait à tout prix essayer de le garder ». « L’entraîneur Christophe Galtier a fondé beaucoup d’espoirs en lui et, aujourd’hui, c’est un pilier de l’équipe », analyse encore le Corse.

« Le Gym a au moins la chance d’avoir aussi un très bon deuxième gardien qui a fait ses preuves en Coupe de France [Marcin Bulka]. Il y a l’embarras du choix, pointe de son côté Roger Ricort. Alors si un gros club arrive sur Benitez, et qui chacun y trouve son compte, ce serait dans la logique qu’il puisse aller vers une structure encore plus grande ». L’Argentin est engagé avec l’OGC Nice jusqu’en 2023.