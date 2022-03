Les réactions n’ont pas tardé. Et elles sont tranchées. Jeudi, à l’issue du dévoilement de son programme pour l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a suggéré que la métropole de Nice pourrait fusionner avec le département des Alpes-Maritimes. « Ceux qui ont ce sombre dessein me trouveront devant eux », a tweeté le député LR et conseiller départemental Eric Ciotti. « Je condamne avec force l’idée de voir les départements disparaître », a également réagi le président du conseil départemental Charles-Ange Ginésy.

#Macron annonce son envie de fusionner la Métropole de Nice avec le département.



L’avenir des Alpes Maritimes ne se jouera pas au bonneteau macronien sur fond de tambouille politicienne où l’on récompense la trahison.



Ceux qui ont ce sombre dessein me trouveront devant eux ! https://t.co/fKvLVh3kER — Eric Ciotti (@ECiotti) March 17, 2022

Le chef de l’Etat, candidat à sa succession, y voit pourtant « un vrai projet de simplification » qui « est loin d’être inintéressant ». « La métropole de Nice et le département, on peut tout à fait rebattre les cartes. On peut se dire peut-être que la métropole a vocation à fusionner avec le département », a lancé Emmanuel Macron.

Un projet « porté » par Christian Estrosi

Un projet qui « a d’ailleurs été porté par le président de métropole » Christian Estrosi​ et qui pourra se concrétiser, selon le président de la République si ce dernier « arrive à convaincre un ou deux de ses collèges ».

« L’avenir des Alpes-Maritimes ne se jouera pas au bonneteau macronien sur fond de tambouille politicienne où l’on récompense la trahison », a rétorqué Eric Ciotti, égratignant au passage, sans le nommer, le maire ex-LR de Nice. L’affaire s’annonce donc bien mal engagée.