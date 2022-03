C’est une interview aussi courage que précieuse. Alors que rien ne l’y obligeait, Valentin Porte a décroché son téléphone pour expliquer à l’Equipe les raisons de son absence au rassemblement des Bleus à la maison du handball, qui doit notamment commencer par un débrief du dernier Euro bouclé à la 4e place par l’équipe de France.

Le capitaine des Bleus explique très honnêtement se trouver en grande souffrance ces dernières semaines, souffrances qui l’ont amené à voir régulièrement une psychologue : « je suis à un point où la thérapie me met dans de grosses difficultés psychologiques que je n’avais jamais vécues, détaille-t-il. Ma femme est partie au retour de l’Euro. Ce qui m’a obligé à suivre une thérapie pour la première fois, pour essayer de gérer. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’avec ma femme ça va s’arranger, en tout cas je fais tout pour. Mais comme me dit ma thérapeute, " ce qui m’importe, c’est vous ". Là, depuis deux semaines, elle appuie sur des choses bien enfouies, que je ne voulais pas forcément ressortir ».

Ce début de dépression - « la thérapeute a parlé de déprime, il ne faut pas que ça se transforme en dépression »- empêche pour le moment l’arrière tricolore de rejoindre l’équipe de France, où le brassard de capitaine lui « bouffe beaucoup d’influx. Me remettre en question tout le temps, les doutes..ce sont des situations et des sentiments qui font que je ne me sens pas à l’aise ». Valentin Porte (31 ans, 163 sélections) ajouter avoir bénéficié d’une écoute attentive de la part du sélectionneur Guillaume Gille, sans que les deux hommes ne se fixent une échéance de retour. « Là, je remonte tout doucement la pente mais il me faut un peu de temps ».