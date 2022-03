Salut à toutes et à tous, et merci d’être sur 20 Minutes pour suivre ce match entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille, dans un Francis-le-Blé à guichets fermés, pour ce dernier match de la 28e journée de Ligue 1.​ Les Marseillais sont sous pression, ils ont reculé à la 5e place du championnat après les victoires de Strasbourg et de Rennes ce dimanche après-midi. Obligation donc de gagner pour reprendre cette 3e place, mais les hommes de Jorge Sampaoli devront faire sans leur maître à jouer, Dimitri Payet, blessé aux ischios.

Les Bretons devront faire sans trois éléments de leur défense, le capitaine Brendan Chardonnet, Christophe Hérelle malade et Ronaël Pierre-Gabriel, en phase de reprise. Mais ils avaient surpris l’OM, chez eux, lors de la phase aller en les battant 2 buts à 1.

>> Rendez-vous à 20h30 pour les compos d’équipe et suivre ce match ensemble