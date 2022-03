Au mauvais endroit, au mauvais moment. Un coup de vent, une seconde d’inattention, et c’est le drame. Vendredi, alors qu’il quittait la zone mixte pour rejoindre la ligne de départ de la septième et avant-dernière étape de Paris-Nice, Kevin Geniets a été renversé par un panneau publicitaire.

Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 😳😣 @GenietsKevin. pic.twitter.com/xmmUp1yZqV