Retour vers le futur pour les Jeux olympiques en Savoie? La région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait candidater à l'organisation des Jeux d’hiver 2030. Même s’il ne s’agit que d’une potentielle candidature, la collectivité présidée par Laurent Wauquiez s’est rapprochée des différentes communes de Savoie qui ont accueilli des épreuves en 1992, lors des JO d’Albertville, afin d’avoir leur retour. Nous vous avons également consulté via un appel à témoignages pour avoir vos avis sur cette hypothèse. Et cette perspective en enchante certains mais en agace d'autres.

Nostalgiques, certains d’entre vous aimeraient connaître à nouveau la magie des JO. « J’ai un souvenir juste extraordinaire d’Albertville, avec les épreuves de ski à Méribel et un match de hockey Canada-Norvège. J’avais 10 ans », se souvient Guilhem. Mais pour d’autres, le souvenir est plus amer. « J’étais chauffeur de taxi pendant les JO de 1992 à Albertville. J’ai dû abandonner parce que nous ne pouvions pas aller plus loin faute d’autoroutes impraticables », raconte Lionel.

Des avis divergents

Bien évidemment, l’organisation des Jeux olympiques amènerait l’arrivée de nombreux touristes. Mais Francis, lui, le voit d’un bon œil. « Excellente idée tant pour l’économie que pour la notoriété de la région. Nous avons d’exceptionnels domaines skiables qui créent des emplois non-délocalisables ». Avec 173 stations et près de 90.000 emplois, la région dispose effectivement d’un large domaine skiable. Mais face à la découverte de certaines installations artificielles aux récents JO de Pékin, beaucoup d’entre vous tapent du poing sur table. Alors que Nicolas parle d'« aberration écologique », Christian explique que « la modification du climat n’est plus gérable. Il est très difficile de remonter la pente des brusques changements climatiques. »

« Aberration écologique » mais aussi aberration économique confient d’autres lecteurs. Même si « l’idée est alléchante » pour Olivier, il n’est pas « tenté de voir les impôts de la région Auvergne-Rhône-Alpes augmenter ». Tandis que Maurice en « a marre des impôts » et que Marie trouve qu’il y a « déjà assez de dépenses », Christian, un autre lecteur de « 20 Minutes », se désole de payer « une fortune pour des infrastructures peu ou pas utilisées après ».

Au-delà d’une question de moyen, reste désormais à savoir si Laurent Wauquiez et la région Auvergne-Rhône-Alpes déposeront bel et bien une candidature pour accueillir en 2030 les Jeux olympiques d’hiver.