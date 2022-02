Si les clubs et les équipes russes sont progressivement bannis de toutes les grandes compétitions en cours, les sportifs ukrainiens, eux, ont d’autres questions plus graves à se poser. S’engager ou pas s’engager militairement pour défendre leur pays de l'invasion russe ? Le tennisman Sergiy Stakhovsky a choisi, comme il l’explique dans une courte vidéo ou l’émotion affleure à chaque instant.

« J’ai appris à utiliser un pistolet… »

« L’armée ukrainienne a fait appel à la réserve, et tous ceux qui désirent se battre sont invités à rejoindre l’armée et récupérer une arme. Beaucoup de gens ont fait ce choix. J’ai rejoint la réserve la semaine passée, il y avait besoin de signer des documents, maintenant il n’y a plus besoin Je n’ai pas d’expérience militaire, mais j’ai appris à utiliser un pistolet dans le cercle privé. Je ne vois pas la raison pour laquelle tous les hommes de ce pays sont obligés d’envoyer leur famille au loin et de risquer leur vie… »

🇺🇦Tennis player Sergiy Stakhovsky tearfully reveals he is going back to Ukraine to join the army and fight against the Russian invasion.pic.twitter.com/2mIlY707d9 — Sam Street (@samstreetwrites) February 26, 2022

Au même moment ou presque, le champion du monde de poursuite 2019 de biathlon, Dmytro Pidruchnyi, qui était encore en lice aux JO il y a dix jours, indique sur ses réseaux​ avoir fait le même choix. « Mon équipe et moi restons en Ukraine pour défendre notre pays qui a été envahi par la Russie. On se retire de toutes les compétitions à venir. Ne restez pas à l’écart de ce conflit. Donnez de l’argent, manifestez dans vos villes, forcez vos gouvernements à nous aider. Ne dites pas que le sport et la politique ne sont pas liés, c’est la même chose quand des soldats et des civils de mon pays sont tués pendant que vous lisez ceci ».

« Ne restez pas à l’écart »

Tous les athlètes ukrainiens issus de disciplines en lien avec l’armée, comme les biathlètes, vont devoir s'engager si ce n'est déjà fait, alors que la Fédération internationale de biathlon (IBU) a décidé ce samedi de bannir les hymnes et drapeaux de la Russie et de la Biélorussie lors des épreuves de Coupe du monde, conformément aux recommandations du Comité international olympique (CIO). Les athlètes russes ne seront pas autorisés à concourir lors des trois dernières épreuves de la coupe du monde encore au programme.