Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des combats dans le centre de Kiev... L'armée ukrainienne dit avoir repoussé une attaque russe

4h30 : Grosses perturbations sur le réseau Internet

De très grosses perturbations sur le cœur du réseau Internet en Ukraine signalées. On n’en connaît pas la raison pour l’instant mais Kiev craignait des actes de sabotage russe qui pourraient intervenir avant une attaque.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a major disruption to #Ukraine's internet backbone provider GigaTrans, which supplies connectivity to many other networks. The incident comes as heavy fighting is reported in #Vasylkiv and #Kyiv 📉



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/EksnZjs9Ay