Nouvelle journée blanche pour les Français aux Jeux olympiques d’hiver 2022. Tous les espoirs de médailles reposaient ce vendredi sur le sprint de biathlon féminin. Quatre représentantes tricolores étaient en lice. Seule Anaïs Bescond, qui termine 9e de la course, n’a pas totalement compromis ses chances pour la poursuite de dimanche. Julia Simon, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier-Bouchet se classent respectivement 29e, 48e et 68e. Déception également pour Tessa Worley, qui s’est classée 19e du Super-G. La double championne du monde disputera une dernière épreuve de ski alpin dimanche : le parallèle par équipes mixtes. Elle mettra ensuite un terme à sa carrière olympique.

La France a rétrogradé de deux places au classement des médailles. Elle est désormais 13e. Un classement toujours dominé par l’Allemagne (11 médailles dont 7 en or) devant la Norvège (14 médailles dont 6 en or) et les Pays-Bas (10 médailles dont 5 en or). L’image forte de cette journée a été l’émotion de l’Américain Shaun White. Le snowboarder de 35 ans a tiré sa révérence après avoir décroché trois titres olympiques dans sa carrière. Il a finalement terminé quatrième à l’issue de son dernier run en compétition. A noter également que l’Agence antidopage internationale a confirmé ce vendredi le contrôle positif à la trimétazidine de la Russe Kamila Valieva, testée avant la compétition. Le Tribunal arbitral du sport doit maintenant trancher sur sa participation ou non à la compétition individuelle.

🥺 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐞́𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 : le dernier run de la carrière de Shaun White ! À 35 ans, l'Américain tire sa révérence avec ses 3️⃣ titres olympiques en poche. 𝐋𝐞́𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 🙌#Beijing2022 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/aCH5hT6ygI — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

Le tableau des médailles des JO 2022 par pays

1. Allemagne. 11 médailles : Or (7), Argent (4)

2. Norvège. 14 médailles : Or (6), Argent (3), Bronze (5)

3. Pays-Bas. 10 médailles : Or (5), Argent (4), Bronze (1)

4. Suède. 9 médailles : Or (5), Argent (2), Bronze (2)

5. Autriche. 14 médailles : Or (4), Argent (6), Bronze (4)

6. États-Unis. 10 médailles : Or (4), Argent (5), Bronze (1)

7. Chine. 7 médailles : Or (3), Argent (3), Bronze (1)

8. ROC. 12 médailles : Or (2), Argent (4), Bronze (6)

9. Italie. 10 médailles : Or (2), Argent (4), Bronze (4)

10. Japon. 8 médailles : Or (2), Argent (2), Bronze (4)

11. Slovénie. 5 médailles : Or (2), Argent (1), Bronze (2)

12. Suisse. 7 médailles : Or (2), Bronze (5)

13. France. 6 médailles : Or (1), Argent (5)

14. Canada. 12 médailles : Or (1), Argent (4), Bronze (7)

15. Finlande. 4 médailles : Or (1), Argent (1), Bronze (2)

16. Australie. 3 médailles : Or (1), Argent (1), Bronze (1)

16. Corée du Sud. 3 médailles : Or (1), Argent (1), Bronze (1)

18. République tchèque. 2 médailles : Or (1), Bronze (1)

19. Nouvelle-Zélande. 1 médaille : Or (1)

19. Slovaquie. 1 médaille : Or (1)

21. Espagne. 1 médaille : Argent (1)

21. Biélorussie. 1 médaille : Argent (1)

23. Hongrie. 2 médailles : Bronze (2)

24. Belgique. 1 médaille : Bronze (1)

24. Pologne. 1 médaille : Bronze (1)

24. Lettonie. 1 médaille : Bronze (1)