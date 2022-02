Pas de belle surprise cette nuit…

La nuit des Français

On s’y attendait, mais ça fait toujours mal. Tessa Worley a fini loin du podium du Super-G. Elle n’a pris que la 19e place, très loin de la nouvelle championne olympique, la Suissesse Lara Gut-Behrami. « C’est difficile d’analyser cette course. La partie du haut, je prends des mauvaises lignes, je ne suis pas assez agressive, je savais pourtant que c’était très facile, je suis trop large sur les trajectoires. Aux derniers Jeux j’étais touchée, au fond du trou. Là, ça ma touche, mais je me dis que j’ai fait de bonnes choses, tout n’est pas à jeter », a-t-elle expliqué.

La skieuse française a ajouté que « c’étaient ses derniers Jeux, car repartir pour quatre ans, honnêtement, ça ne va pas le faire. Je ne me pose pas encore la question de quand sera la fin, mais je sais que c’étaient mes derniers Jeux ».

La perf' de la nuit

Crime de lèse-majesté en snowboard half-pipe ! Le Japonais Ayumu Hirano est devenu champion olympique grâce à un dernier run exceptionnel et succède à la légende américaine Shaun White, quatrième pour la dernière compétition de sa carrière. Ayumu Hirano, dauphin de White à Pyeongchang il y a quatre ans et déjà vice-champion olympique à Sotchi en 2014, a pris l’or devant l’Australien Scotty James et le Suisse Jan Scherrer.

🤯 Mais c'est quoi ce run de fou ???!



Ayumu Hirano 🇯🇵 remporte l'or olympique pour la première fois de sa carrière après un dernier run absolument dingue ! 😨#Beijing2022 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/wVNAnxi4AN — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

L’affaire de la nuit

A vrai dire, il s'agit d'un épisode de plus dans le feuilleton Kamila Valieva. La patineuse russe, favorite à 15 ans pour l’or olympique aux Jeux de Pékin, a bien fait l’objet d’un contrôle antidopage positif fin décembre avant les Jeux.

Valieva a obtenu dans un premier temps la levée de sa suspension provisoire par l’antidopage russe le 9 février, deux jours après l’or olympique par équipes remporté avec la Russie. Mais le Comité international olympique a décidé de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) car « une décision est nécessaire avant le 15 février », date du début de la compétition individuelle femmes.