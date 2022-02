JO 2022 EN DIRECT : Worley revient sur le Super-G...Shaun White pour un dernier tour de piste

Evidemment, vous attendez tous le sprint dames de biathlon prévu en matinée avec notre quatuor magique (Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon), mais sachez que la nuit vaudra le détour avec la course de Super-G féminine, où l’on guettera la réaction de Mikaela Shiffrin, qui passe pour le moment totalement au travers de ses JO. Ce sera dur pour Tessa Worely d’aller chercher mieux qu’un top 10 sur cette discipline qu’elle maîtrise moins que le Géant, comme pour ses copines Laura Gauché, Tiffany Gauthier et Romane Miradoli, mais sait-on jamais. A suivre aussi, les derniers runs de la légende Shaun White. Le triple champion olympique ne fait plus vraiment partie des favoris en halfpipe, mais les légendes ne meurent jamais comme on dit.

» Vous avez l’habitude, réveil à 2h du matin, comme les vrais