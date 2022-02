JO 2022 – Biathlon EN DIRECT : Les Bleues visent (encore) une médaille sur le sprint… Suivez la course avec nous

Bonjour à tous !!!

Après trois jours de relâche, revoici le biathlon. C’est peu de dire qu’on attendait ce sprint femmes avec impatience, tant le « bibi » est notre pourvoyeur officiel de médailles depuis le début de ces JO de Pékin : déjà trois (sur un total tricolore de six), avec l’or de QFM en individuel et l’argent du relais mixte​ puis d’Anaïs Chevalier-Bouchet sur l’indiv’. Justement, on va retrouver l’Iséroise, qui vise un troisième podium ce matin, avec ses collègues Julia Simon, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bouchet, qui se doit une revanche après son fiasco de lundi.

Rendez-vous à 9h50 pour suivre tout ça !!!