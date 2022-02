Nantes - Bastia EN DIRECT, des Nantais devant mais en souffrance, suivez le quart de finale de Coupe de France en live

45e : Mi-temps à la Beaujoire. Dominateurs, les Bastiais ont encaissé un but dès la première minute après un penalty transformé par Blas, suite à une faude de Guidi sur Kolo Muani. Pour autant, le SCB ne lâche pas l’affaire et s’est montré dangereux à plusieurs reprises. A part leur but, les Canaris n’ont vraiment pas montré grand-chose pour le moment. Ils ont reculé après leur but et ont subi l’agressivité des Bastiais, qui peuvent encore y croire. Rien n'est fait et la 2e mi-temps s'annonce très intéressante !