Dans ce 20e numéro de 100 % Lens, notre podcast entièrement consacré à l’actualité du RC Lens, nos spécialistes reviennent sur la triste défaite du Racing dimanche à Lorient. On se demandera aussi si la tactique lensoise n’est pas devenue trop lisible pour les adversaires. Enfin, on parlera de Jean-Louis Leca et sa réaction un peu amère après l’annonce de la mise en concurrence avec Wuilker Farinez au poste de gardien.

Tous les lundis

Le concept de ce podcast 100 % Lens ? uatre journalistes sportifs lensois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité des Sang et Or. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16h30, 23h30) et le mercredi.