JO 2022 - Biathlon EN DIRECT : Anaïs Chevalier-Bouchet lance le relais mixte français...

Bonjour tout le monde !!!!!!! On se réveille très vite car nos biathlètes françaises et français ne vont pas vous attendre... La première médaille est dans le viseur ! Ce sera à partir de 10h pétantes. On espère aussi une petite breloque en ski de bosses avec Cavet, mais ça sera pour le dessert du déjeuner. On n'a un peu plus de temps...