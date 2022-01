C’est la fête à Melbourne. Favorite du tournoi et des cœurs, Ashleigh Barty a remporté l’Open d’Australie ce samedi, en battant en finale l’Américaine Danielle Collins (6-3, 7-6 [2]). L’île-continent aura donc attendu 44 ans pour trouver une héritière à Chris O’Neil, la dernière « Aussie » sacrée chez elle, en 1978. « C’est un rêve qui devient réalité », a-t-elle lâché après avoir reçu le trophée.

