Pour des joueurs du gotha mondial, cela ressemble à des pourboires. Mais Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont reçu une amende conséquente pour le commun des mortels, à l’issue de leur demi-finale de l’Open d’Australie, remportée par le Russe face au Grec, vendredi à Melbourne. Les organisateurs du tournoi ont annoncé que le premier devait débourser 12.000 dollars (environ 11.000 euros) et le second 5.000 dollars (environ 4.500 euros).

L’amende du numéro 2 mondial, qui affrontera dimanche Rafael Nadal en finale, se divise en deux : l’une de 4.000 dollars (3.500 euros) pour « conduite antisportive » et la seconde de 8.000 dollars (7.000 euros) pour « obscénité visible ». Le Russe, énervé après avoir offert un break au Grec dans le deuxième set, s’en était pris vertement à l’arbitre, l’Espagnol Jaume Campistol. « Comment peux-tu arbitrer une demie alors que tu es si mauvais ? », lui avait-il notamment lancé.

Le père de Tsitsipas encore montré du doigt

Il a ensuite expliqué en conférence de presse avoir été agacé par le père de Tsitsipas qui parlait beaucoup pendant le match. Le 4e mondial a effectivement reçu un avertissement pour coaching avant d’être sanctionné financièrement par les organisateurs pour violation du code de conduite.