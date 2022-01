Un mois. Un mois tout pile avant le juge de paix de la saison parisienne, le 8e de finale de Ligue des champions ​contre le Real Madrid, en passe de gagner un premier titre cette saison avec la Supercoupe d’Espagne. Pendant ce temps, le PSG, s’il domine largement la L1 grâce entre autres à sa force mentale dans le dernier quart d’heure, donne l’impression d’une médiocrité inquiétant sur le plan du jeu à mi-saison. Toujours sans Messi pour ce coup-ci et sans Neymar pour encore un petit moment, Mauricio Pochettino n’a plus le temps de tâtonner, et doit peut-être s’en remettre aux petits jeunes qui ont éclairé le début d’année parisien. C’est en tout cas l’occasion de les voir un œuvre lors d’un match a priori sans histoire contre un adversaire joueur qui devrait laisser des espaces aux Parisiens.