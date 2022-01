Après quatre saisons en Chine, Cédric Bakambu a choisi l’OM car il voulait « un challenge purement sportif », a expliqué vendredi le nouvel attaquant marseillais à l’AFP. «Quand mon agent m'a proposé l'OM, j'ai tout de suite accroché. Je lui ai dit: "C'est ça que je veux"», explique « Bakamgoal ». Le joueur formé au FC Sochaux et passé par Bursaspor et Villarreal ne sera pas qualifié pour affronter le Losc, ce ​dimanche.

Lors de sa présentation ce vendredi, le joueur a rappelé connaître Pablo Longoria « depuis pas mal d’années » , avec qui il « a eu un bon feeling ». « J’ai grandi en France, j’ai joué à Sochaux, a rappelé Cédric Bakambu. J’avais dans un coin de ma tête de revenir en L1. Mieux vaut tard que jamais. »

Sur son état de forme alors qu’il n’a plus joué depuis le mois de novembre avec la République démocratique du Congo – et depuis août 2021 avec le BJ Guon en championnat de Chine –, le joueur comprend les « doutes ». « C’est normal […] mais j’ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Je connais la L1, je sais que c’est le très haut niveau et que c’est un championnat difficile. Je suis là pour aider l’équipe, j’arrive en toute modestie. » Et pour marquer des buts aussi espèrent les supporters marseillais.