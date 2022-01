Open d'Australie EN DIRECT : L'annulation du visa de Djokovic protège les « sacrifices » des Australiens... Suivez l'affaire en live

8h25 : Précision utile : Si Novak Djokovic ne fait pas appel de la décision, il sera immédiatement expulsé d'Australie (mais il va évidémment faire appel).

BREAKING:



Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic's Australian visa "on the basis that it was in the public interest to do so."



This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw