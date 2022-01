Open d'Australie EN DIRECT : Djokovic admet « des erreurs »...  Doutes autour de son test PCR...

Salut les tennix ! Eh oui, c’est encore nous, et oui on revient encore avec un live sur le feuilleton autour de l’entrée de Novak Djokovic sur le territoire australien. Pour le moment, le Serbe s’entraîne à Melbourne, où il espère disputer l’Open d’Australie. Mais cette affaire n’est pas terminée puisque le numéro 1 mondial est encre dépendant de la décision du ministère australien de l’immigration qui a le droit de demander son expulsion. Il s’avère en plus que plus on creuse, plus on trouve : selon Der Spiegel, en featuring avec le site indépendant d’analyses de données en ligne Zerforschung, le test PCR de Djokovic pourrait avoir été falsifié.

>> On repart donc pour une journée de live