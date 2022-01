Fin de non-recevoir pour l'Olympique de Marseille. La commission d’appel de la Fédération Française de Football a débouté le club phocéen de son appel concernant la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) après les incidents lors d'OL-OM. Selon l’Equipe,​ elle estime que la sanction touche Lyon, et non Marseille, et que l’appel des Marseillais n’est dès lors pas fondé.

La commission de discipline de la LFP avait infligé un point de pénalité à l’OL, ainsi que le match à rejouer à huis clos à Lyon. Dimitri Payet avait reçu, le 21 novembre dernier, une bouteille derrière la tête alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner à la 4e minute de cette rencontre définitivement arrêté deux heures plus tard.