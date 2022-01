Vannes PSG EN DIRECT : Pochettino fait confiance à des minots sous un crachin breton… Suivez le match avec nous

20h50. Pendant que le speaker rappelle le palmarès du PSG et celui plus modeste des locaux, on va évoquer cette stat folle. En Coupe de France, le PSG s’est adjugé six des sept derniers trophées. La seule équipe à avoir fait plier les Parisiens, c’est le Stade Rennais, au bout d’une finale haletante en 2019… Rennes, une équipe bretonne, comme Vannes. Et les derniers à avoir remporté la coupe avant le règne parisien ? C’était Guingamp, en 2014. Tiens, tiens… Les Vannetais peuvent-ils créer l’exploit ?