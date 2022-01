Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Le match de Coupe de France entre Jura Sud et l'ASSE, qui a lieu dimanche soir à Louhans, a été interrompu au bout de quelques minutes de jeu en raison de jets de fumigènes et de feux d’artifice en provenance de la tribune stéphanoise. Le match a finalement repris après une vingtaine de minutes.

Une épaisse couche de fumée est tombée sur la pelouse et un projectile a semblé gêner le gardien de Jura Sud, forçant l’arbitre du match, Bastien Dechepy, à demander aux 22 joueurs de rentrer aux vestiaires. Il s’agit du deuxième incident en Coupe de France après l’interruption définitive du 32e de finale entre le Paris FC et Lyon​ consécutive à des jets de fumigènes et des bagarres dans les tribunes.