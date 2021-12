Les médias espagnols s’en pourlèchent les babines depuis qu’ils ont mis la main sur cette merveille. Quoi donc ? Une photo de Kylian Mbappé et de certains coéquipiers parisiens grands sourires aux lèvres autour d’un maillot PSG​ floqué « Mbappé 2050 », un clin d’œil humoristique évident au feuilleton autour de la (non) prolongation du Français, courtisé depuis de nombreux mois par le Real Madrid.

Messi et Neymar absents

On ne sait pas qui a eu l’idée de ce cadeau pour le 23e anniversaire du Bondynois, mais on peut vous lister les présents à la petite fête organisée par le champion du monde, qui est suspendu pour le dernier match de l’année contre Lorient : Sergio Ramos, Juan Bernat, Sergio Rico, Ander Herrera, Achraf Hakimi, Rafinha, Keylor Navas, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Danilo et Alexandre Letellier.

Pas de Neymar, donc, mais le Brésilien a envoyé plein de poutous à son BFF sur Instagram depuis son lieu de convalescence au pays, et pas de Messi non plus, mais l’Argentin, qu’on sait casanier, se concentre sans doute sur le match de mercredi où il devra mener seul l’attaque parisienne. Nos confrères ibériques n’ont pas manqué de noter que Kylian Mbappé avait soufflé ses bougies sur une musique du chanteur Farruko, un indice qui rapprocherait encore un peu plus le joueur du Real, évidemment.