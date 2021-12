Le tweet publié vendredi sur le compte de Kylian Mbappé est en anglais, pour une portée internationale. « Je suis ravi d’annoncer que je fais désormais officiellement partie de la Maison Dior. J’ai hâte de partager nos collaborations dans le domaine de la mode masculine et du parfum Sauvage. »

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl