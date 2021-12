Il n’a pas été échaudé par l’Euro fini en eau de boudin, avec dix minutes surréalistes et fatales contre la Suisse en quart de finale (3-3, 4-5 aux tab). A la tête des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps n’a visiblement pas envie de rendre son tablier après la Coupe du monde 2022 au Qatar, terme de son contrat actuel.

« Je suis épanoui, a-t-il déclaré jeudi à Nice, lors d’une table ronde réunissant plusieurs médias, dont l’AFP. Je ne ressens pas d’usure comme sélectionneur. Si je pouvais avoir 10 ans de plus de ce que je vis aujourd’hui, ce serait l’idéal. Parce que c’est le très, très haut niveau, c’est tout ce que j’aime. »

Alors que Noël Le Graët, le président de la FFF, est bien moins catégorique sur le sujet, Deschamps manifeste son envie d’enchaîner. Pour « DD », « 2021 reste une année positive » avec le succès en Ligue des nations et malgré « l’élimination prématurée de l’Euro [qui] a fait mal ».

Désormais, il vise un deuxième titre mondial consécutif à la tête des Bleus, qui serait son troisième personnel après celui comme capitaine en 1998. « L’ambition est celle-là : aller tout au bout. Après, quand on dit ça, l’ambition devient de la suffisance et quand on ne le dit pas, c’est de la langue de bois. C’était le cas pour le dernier Euro. Mais on se doit d’avoir cette ambition, même s’il n’y a aucune garantie. »

Karim Benzema conforté, Giroud définitivement oublié ?

Avec quels joueurs ? Malgré sa condamnation à de la prison avec sursis, Karim Benzema « est sélectionnable, c’est la position du président de la Fédération », a rappelé Deschamps.

Pour les Giroud, Sissoko ou Mandanda, c’est une autre histoire. « A un moment, cela s’arrête. Il n’y a jamais le bon timing mais c’est comme ça. Aujourd’hui, ces trois joueurs-là sont toujours sélectionnables. Cela ne veut pas dire forcément sélectionnés. » Du Deschamps pur jus.