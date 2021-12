Biathlon EN DIRECT : La Suède reprend le large, Chloé Chevalier en galère au tir.. Venez encourager les Bleues avec nous

Elles n’avaient plus gagné un relais avec autant d’avance depuis 2001, selon les plus grands experts biathlix de notre monde. Brillantes à Ostersünd, la semaine passée, où elles avaient éparpillé la concurrence, les Bleues, qui gagnent un relais tous les deux en moyenne, veulent faire péter leur score en Autriche. Et figurez-vous qu’on y croit, entre la régularité de Bescond, première relayeuse, et la très grande forme à skis de Justine Braisaz, deuxième du sprint vendredi​ malgré deux fautes au tir. Au milieu, on fait confiance à Anaïs Chevalier et Chloé Chevalier pour rester dans le coup a minima. Bref, après la poursuite hommes, grosse aprem Biathlon sur 20 minutes. On compte sur vous.

» Début de la fête foraine à 14h15