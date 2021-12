Au stade Vélodrome,

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’OM. Pas les résultats. L'Olympique de Marseille s’est qualifié jeudi soir pour la Ligue Europa Conference en battant le Lokomotiv Moscou 1-0. L'objectif est donc rempli, mais le contenu du match reflète une nouvelle fois les problèmes de l’équipe de Jorge Sampaoli.

« On a fait un bon match. La première période a été meilleure que la deuxième. On est contents, on voulait s’imposer et se qualifier, c’est ce qu’on a fait », s’est satisfait Leo Balerdi, titulaire en défense.

« On a toujours un peu de mal »

Une satisfaction tempérée par Jorge Sampaoli : « Je crois que notre équipe a été meilleure. Comme on a été supérieur à Moscou, à Rome, face à la Lazio, et même à Galatasaray, malgré la défaite. On est très supérieurs, mais pas assez justes dans le dernier geste ».

Effectivement, les Marseillais ont dominé tout le match, mais ont dû attendre la 35e pour ouvrir le score grâce à une tête de Milik, sur corner. Là aussi, le symbole de leur difficulté à être dangereux dans le jeu. Et sans jamais parvenir à marquer ce fameux deuxième but, comme contre Troyes (1-0), Nantes (0-1) et surtout contre Brest samedi, synonyme de défaite (2-1).

« Ça va nous faire souffrir, prédit Jorge Sampaoli. Si on était meilleur dans la finition, on serait facilement qualifiés pour la Ligue Europa. On a été supérieurs à tous les niveaux, mais on a toujours un peu de mal. Aujourd’hui ça aurait pu être pareil, ils ont eu quelques occasions sur la fin. On doit continuer de s’améliorer, et essayer gagner plus clairement ».

Le raté de Dieng, symbole du manque de réalisme de l’OM

L’incroyable raté de Bamba Dieng à la toute fin de match symbolise à merveille ces difficultés dans la finition. Magnifiquement servi par un toujours très bon Dimitri Payet, Dieng, pourtant seul face au portier russe, a réussi l’exploit de ne pas cadrer. « On doit tout simplement continuer de travailler. Ça peut aussi être lié à des séries de certains joueurs, en manque d’efficacité. On a besoin de plus de buts, ça passe par le travail pour atteindre une certaine tranquillité comme dans ces matchs. L’aspect individuel est important, mais aussi les associations entre joueurs. On doit mieux travailler sur cet aspect-là », a rappelé Jorge Sampaoli.

Outre la qualification « très importante pour nous », selon Sampaoli, le but inscrit par Arkadiusz Milik, en manque d’efficacité, pourrait être bénéfique pour le championnat. « Ça lui fait du bien de marquer ce but, c’est important qu’il marque. Et de retrouver plus de buts de la part de nos joueurs offensifs, ce qui nous aiderait à nous améliorer, et nous éviterait de perdre autant de points. On a confiance en lui, c’est un international qui apporte beaucoup. Il a besoin de retrouver la confiance, donc ça va lui faire du bien », avance Jorge Sampaoli.

Un retour en forme bénéfique avant d’affronter la solide équipe de Strasbourg, contre qui les Marseillais n’auront pas d’autres choix que de marquer plusieurs buts, pour se mettre à l’abri. Et de voir plus loin, en février, dans « une nouvelle compétition avec de bonnes équipes ». Une Ligue Europa Conference, maintenant l’un des objectifs des hommes de Sampaoli. « On doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters, même si on espérait surtout continuer en Ligue Europa », a avancé Leo Balerdi. Le tirage au sort est prévu ce lundi.