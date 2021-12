OM – Lokomotiv Moscou EN DIRECT : Minimum syndical pour les Marseillais à la pause… Suivez cette rencontre avec nous

Bonsoir, bonsoir, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce dernier match de Ligue Europa​ pour l'Olympique de Marseille, qui reçoit le Lokomotiv Moscou au stade Vélodrome. Comme vous le savez, les Marseillais sont déjà éliminés de la compétition, mais ce match revêtit un petit air de finale, puisqu’ils devront gagner, ou faire match nul, contre leurs adversaires du soir pour accrocher une place en Ligue Europa Conférence, et rejoindre le Stade Rennais. Quel dommage pour l’OM, qui aura montré un de ses meilleurs visages en Europe depuis l’épopée jusqu’en finale en 2018. Les Marseillais ont pratiquement toujours dominé leurs adversaires, sauf à Istanbul il y a 15 jours (défaite 4-2), mais ils ont trop manqué de tranchant pour gagner. Et se retrouvent donc avec 3e avec quatre points, soit deux d’avance sur les Russes.

Mercredi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a rappelé la nécessité pour l’OM et Marseille de remporter un trophée, et donc cette qualification en Ligue Europa Conférence. Dimitri Payet, touché à la cuisse contre Brest, devrait être préservé. Mais Arkadiusz Milik et/ou Bamba Dieng pourraient faire leur retour.

» Rendez-vous vers 20h30 pour suivre ensemble cette rencontre en direct