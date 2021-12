Après avoir laissé planer le doute pendant plusieurs semaines, les Etats-Unis ont finalement mis leur menace en exécution, et annonçant n’envoyer aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin de 2022. Une décision a laquelle a réagi la Chine, mardi. Pékin y voit le « préjugé idéologique » et « les intentions malveillantes » de Washington.

Les Etats-Unis enverront leurs athlètes mais aucun représentant diplomatique aux JO 2022 en réponse aux violations des droits de l’Homme par la Chine, a annoncé lundi la Maison Blanche, faisant fi des mises en garde chinoises.