Le Français Théo Pourchaire a été percuté par le Brésilien Enzo Fittipaldi dès le départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d’Arabie Saoudite, à Jeddah, dimanche. Les pilotes ont été évacués en ambulance jusqu’au centre médical du circuit d’où un hélicoptère médicalisé a décollé par la suite, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le Français, qui pouvait encore rêver du titre de champion du monde avant la course, se trouvait en troisième ligne au départ. Mais sa voiture a calé quand les feux se sont éteints et le Brésilien, fils de l’ancien champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, n’a pas pu l’éviter.

Les deux pilotes conscients

« Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes d’urgence et médicales », est-il précisé dans un communiqué. Ils « étaient conscients et ont été désincarcérés par les équipes médicales présentes. Ils ont été transférés par ambulance et par hélicoptère à l’hôpital des forces armées King Fahad, à Jeddah ».

Un peu plus tôt, Canal + avait indiqué que Pourchaire était sorti conscient de sa monoplace et qu’il avait enlevé lui-même son casque. La course a été immédiatement interrompue, pour repartir quarante minutes plus tard, puis s’arrêter définitivement et prématurément après un autre accident sans gravité et un nouveau drapeau rouge.