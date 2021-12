Mauvaise soirée pour Karim Benzema. L’avant-centre international est sorti à la 18e minute de la 16e journée de Liga sur le terrain de la Real Sociedad, visiblement touché à la jambe gauche. Surtout, il est incertain pour le match de Ligue des champions du Real Madrid mardi contre l’Inter Milan.

A la 17e minute, Benzema a posé un genou à terre après un bref échange de regard avec son entraîneur Carlo Ancelotti, puis a quitté la pelouse en marchant et en grimaçant. Il a été remplacé par l’attaquant serbe Luka Jovic à la 18e minute, cédant son brassard de capitaine à Luka Modric. Le joueur a pointé du doigt sa jambe gauche au niveau de son genou, puis s’est directement engouffré dans le couloir menant aux vestiaires. Malgré cette blessure, le Real Madrid a consolidé sa place de leader de Liga en l’emportant 2-0 à Saint-Sébastien.

Un mois intense pour le Real

« Karim a eu un problème au début du match, ça le gênait et il n’a pas voulu forcer. On verra exactement ce qu’il a dans les prochains jours. Je ne crois pas qu’il sera disponible pour mardi, mais pour le week-end prochain, on verra », a détaillé Carlo Ancelotti en conférence de presse d’après-match. Karim Benzema est actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat d’Espagne (12 buts et 7 passes en 14 matchs).

Si sa blessure se confirme, il s’agirait d’une lourde perte pour le Real avant un mois de décembre très relevé. Le club va affronter l’Inter mardi à 21 heures pour la dernière journée de Ligue des champions, où il disputera la première place du groupe D. Et le week-end prochain, les Merengue affronteront l’Atlético Madrid pour le derby de la capitale espagnole.